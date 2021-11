France: Qui est Stéphane Tauthui en route vers la présidentielle Française

Du nouveau dans les coulisses pour les préparatifs des élections présidentielles en France. L’élection présidentielle en France va se dérouler en 2022. Le président Macron va devoir compétir contre un bon nombre de politiciens français qui se sont servis de toutes les aspirations du peuple et des failles du dernier gouvernement pour constituer leurs armes de bataille.

Parmi les candidats qui vont compétir, se trouve un candidat inhabituel et inattendu, un homme noir qui souhaite diriger la France. Mr Stéphane Tauthui, français d’origine ivoirienne, élu de Malakoff, commune de la périphérie de Paris, a décidé de se présenter tel un candidat potentiel à l’élection présidentielle 2022.

Stéphane Tauthui est un homme marié et père de deux enfants. Il estime que le peuple français vit une réalité que certains politiciens ignorent. Dans une interview réalisée le mardi 16 novembre 2021 avec le média “tout par le peuple” (TPLP), il a affirmé ceci: “Je suis avec le peuple français. Je voudrais simplement être le porte-parole des sans-voix. Je veux me mettre en avant afin de discuter avec ces personnes et défendre ce qu’ils ont à défendre. Depuis plus de 10 ans, j’ai nourri ce projet présidentiel dans le coeur, mais je ne m’étais pas encore lancé. Maintenant, je suis prêt pour diriger la France”.

C’est à travers les sorties de Mr Zemour, Marine Le pen et de tous les autres politiciens de la droite que cet homme a décidé de prendre le taureau par les cornes et de ne plus se laisser marcher dessus.

Pour lui, les “français de France” utilisent l’immigration clandestine, la couleur de peau et l’origine de la naissance pour être en défaveur à certains autres français d’origine étrangère. Stéphane Tauthui estime que la France appartient à tout le monde. Il a quitté la Côte d’Ivoire juste après le coup d’État de 1999 pour s’installer en France. Il est devenu un français et plus rien ne l’arrête dans ses ambitions.

Ce sera une grande première de voir un président français noir, comme Barak Obama a dirigé les USA. La suite des évènements nous dira plus sur la candidature de Stéphane Tauthui.

DD

Comments

comments