France: six malfaiteurs soupçonnés de 130 vols de voitures arrêtés

Les receleurs étaient basés en Afrique de l’Ouest, principalement en Cote D’Ivoire.

3 millions d’euros de préjudice: c’est le montant estimé par la police après le vol de 130 voitures dans toute l’Île-de-France, entre juillet 2020 et mars 2021

Les voleurs de voitures présumés visaient toujours des Peugeot 3008, 5008 et DS 7 qu’ils entreposaient provisoirement sur des parkings à Villeparisis et Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Puis les voleurs les envoyaient en Afrique de l’Ouest, le plus souvent en Côte d’Ivoire !

Les voleurs visaient à chaque fois le même type de véhicule : des Peugeot 3008, 5008 et DS 7 . Ils étaient équipés d’ordinateurs pour faire démarrer les véhicules à l’insu de leurs propriétaires sans déclencher l’alarme , souvent la nuit, sans commettre d’agression, précise la police!

