France: un lycéen de 19 ans Ibrahim Koné sans papier menacé d’expulsion, tout le monde réagit

Tout le monde est unanime c’est un élève exemplaire qui travaille très bien à l’école un des meilleurs de sa classe il ne pose aucun soucis , les associations, les parents d’élèves , les lycéens, et la mairie de Vitry sur Seine se sont mobilisés pour soutenir le jeune Ibrahima Sans papier et reconnu comme majeur par le tribunal de Paris, Ibrahima qui a 19 ans, est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français vers la Côte d’Ivoire (OQTF). Si son recours n’aboutit pas, il pourra être placé en centre de rétention administrative. Quand il est arrivé en France il a connu des moments très difficiles il dormait pendant plus de deux mois dans la rue avant d’être recueilli par des associations aujourd’hui il peut aller au bout de son rêve et on veut lui en empêcher. Nous sommes forts pour partager sur les réseaux et si tu a lu jusqu’au bout je sait que tu sera sensible à cette histoire et que tu partagera car non seulement c’est gratuit mais aussi parce que tu a un cœur aussi donc je compte sur toi ,soutenons Ibrahima Koné au maximum merci.

