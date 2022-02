France: un maire se suicide par pendaison dans sa mairie

Ce vendredi 11 février 2022, un maire de la métropole de Nantes en France s’est suicidé par pendaison à l’intérieur de l’hôtel de ville. L’élu aurait récemment reçu, selon la presse locale, une série de lettres anonymes et malveillantes.

Le maire de Rezé, commune de 42.000 habitants de la métropole de Nantes, s’est suicidé par pendaison à l’intérieur de la mairie, a signalé vendredi, le parquet de Nantes. « Le suicide ne fait aucun doute: il a laissé des lettres pour ses proches et des instructions pour les obsèques », a indiqué à l’AFP, le parquet de Nantes.

Hervé Neau, 58 ans, a été élu maire de Rezé en juillet 2020, après avoir conduit la liste « Rezé citoyenne », peut-on lire sur le site de la mairie, qui a mis en place une cellule psychologique pour les agents et élus municipaux.

La police judiciaire saisie

« Terrible et bouleversante nouvelle. Hervé Neau était un maire engagé et exemplaire. Je pense à ses proches, et aussi à toute l’équipe municipale et aux agents de Rezé », a écrit sur twitter le député du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin. « Toutes mes pensées vont à sa famille, les élus et les habitants de la ville de Rezé », a publié sur twitter la députée LREM de Loire-Atlantique Valérie Oppelt. La police judiciaire a été saisie de l’enquête, selon le parquet.

