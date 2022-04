France: Valérie Pécresse lance un appel aux dons pour rembourser ses dépenses de campagne

Valérie Pécresse, candidate des Républicains à la présidentielle en France, a appelé ses partisans à l’aider à trouver les 7 millions d’euros nécessaires pour couvrir les dépenses sur la campagne électorale, suite à sa défaite au premier tour. C’est ce qu’elle a déclaré à la chaîne BFMTV.

« Nous n’avons pas atteint les 5% des voix qui nous permettraient d’obtenir les 7 millions d’euros de remboursement que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursement manquent pour boucler le remboursement de la campagne », a-t-elle indiqué en ajoutant que son endettement personnel se chiffrait à 5 millions d’euros.

« Je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m’ont apporté leur suffrage, à tous ceux qui ont choisi le vote utile, mais aussi à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d’expression », a-t-elle dit. Elle a précisé que tous les dons étaient acceptés sur son site personnel sous un contrôle public.

Appel à voter Macron

La candidate des Républicains à la présidentielle française, Valérie Pécresse, a reconnu dimanche sa défaite à l’issue du premier tour et annoncé son intention de voter pour la réélection du président sortant lors du second tour prévu pour le 24 avril.

« Malgré les profondes divergences que j’ai martelé tout au long de la campagne, je voterais en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine le Pen », a déclaré M. Pécresse. « Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom, mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures » du choix fait au second tour.

Le premier tour de l’élection présidentielle s’est terminé dimanche en France. Selon des informations préliminaires, Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen se sont qualifiés tous les deux pour le second tour. Selon les premières estimations, Emmanuel Macron a obtenu 28,5% des voix contre 24,2% pour sa rivale.

Melv

Comments

comments