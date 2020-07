France/Violences sexuelles dans le sport: 180 personnes mises en cause

Les violences sexuelles dans le sport, dont les principales victimes sont la gent féminine, continuent de faire des vagues dans la presse française.

Près de 180 personnes sont mises en cause dans quatre fédérations françaises de sport, souligne l’Agence France presse dans l’une de ses publications du mercredi 1er juillet 2020.En effet, selon la ministre des sports Roxana Maracineanu au sujet des affaires présumées de violences sexuelles dans le sport, plusieurs mois après une vague de révélations, ces affaires toucheraient essentiellement (98 %) des victimes mineures dont 78 % d’entre elles sont des femmes. Plusieurs scandales dans le sport, s’indigne la ministre des sports auraient conduit aux démissions du président de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, et du président de la Fédération française de roller et de skateboard (FFRS), Nicolas Belloir, tous deux mis en cause pour leur gestion de cas de violences sexuelles dans leur sport.

Brigitte GBAGBO

