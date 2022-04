François Hollande « appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron » au second tour

Après Nicolas Sarkozy, c’est autour de l’ancien président socialiste, d’appeler les Français à voter pour Emmanuel Macron au second tour.

L’ancien président socialiste François Hollande a appelé jeudi « les Français à voter pour Emmanuel Macron » au second tour de la présidentielle le 24 avril, au nom de la « cohésion de la France » et de son « avenir européen ». « L’essentiel, c’est la France et sa cohésion » et « son avenir européen », a déclaré l’ancien dirigeant sur la chaîne TF1, en expliquant que la candidate d’extrême droite Marine Le Pen « remettrait en cause nos principes » et « nos valeurs ».

« Des remises en cause fondamentales »

Si Marine Le Pen accédait à l’Élysée, il y aurait « trois remises en cause fondamentales », a expliqué l’ancien dirigeant socialiste. Une remise en cause de la Constitution, car « elle envisage de changer la Constitution française », une remise en cause de « l’appartenance de la France à l’Union européenne » et une remise en cause « du système d’alliance internationale ». Interrogé sur son avenir concernant une possible candidature aux législatives, François Hollande a refusé de se prononcer pour le moment mais laisse la porte ouverte. « Je ne peux pas me résoudre à tout ce qu’il se passe aujourd’hui », a-t-il affirmé.

