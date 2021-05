Gaza: les forces israéliennes continuent de pilonner les territoires palestiniens

A la suite du bombardement par l’armée israélienne des bureaux de plusieurs médias étrangers à Gaza, les Brigades Al-Qassam, la branche armée de la résistance du Hamas a promis des représailles.

« Les résidents de Tel Aviv devraient se tenir sur une jambe et attendre notre réponse », a déclaré un porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche armée de la résistance du Hamas. « Nous sommes prêts à bombarder continuellement Tel Aviv pendant six mois », a-t-il ajouté. Cette déclaration est intervenue après que les bureaux de l’Associeted Press, Al Jazeera et BBC ont été bombardés par l’armée Israélienne samedi.

Choqué par l’acte de l’armée israélienne, le directeur général de l’Associated Press, Gary Pruitt, dans un communiqué, a indiqué que « nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza. Ils connaissaient depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes étaient là. Nous avons reçu un avertissement selon lequel le bâtiment serait touché ».

Les forces israéliennes continuent de pilonner les territoires palestiniens à Gaza depuis plusieurs jours faisant passer le nombre de morts à 139 Palestiniens, dont 39 enfants, et 1 000 blessés, selon un rapporte de Tele Sur.

Ivoirwebtv

Comments

comments