Guerre en Ukraine: accusée d’aider la Russie, la Chine répond aux USA

Le temps finira par prouver que la Chine est du bon côté de l’histoire, a déclaré ce jeudi, la diplomatie chinoise en réponse aux Etats-Unis qui ont déclaré mercredi, que sa position vis-à-vis de la Russie menaçait son « intégration » dans l’économie mondiale.

Proche partenaire diplomatique et économique de Moscou, la Chine a répondu à la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui avait déclaré mercredi que la position du pays vis-à-vis de la Russie menaçait son « intégration » dans l’économie mondiale.

Interrogé jeudi, le ministère chinois des Affaires étrangères a fait part de son mécontentement. « Nous déployons de grands efforts pour apaiser la situation, résoudre la crise et rétablir la paix », a déclaré Zhao Lijian, un porte-parole de la diplomatie chinoise, appelant à ne pas « déformer la position » de Pékin. « Nous nous opposons aux accusations et aux soupçons injustifiés contre la Chine, sans parler des pressions ou de la coercition dont elle fait l’objet, a indiqué Zhao Lijian. Le temps finira par prouver que la Chine est du bon côté de l’histoire. ».

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde mercredi la Chine quant à sa position vis-à-vis de la Russie, qui menace selon elle son « intégration » dans l’économie mondiale. « L’attitude du monde envers la Chine et sa volonté d’embrasser une intégration économique plus poussée, pourraient bien être affectées par la réaction de la Chine à notre appel à une action résolue contre la Russie », a averti la ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden, dans un discours à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion américain.

La Chine n’a pas condamné l’offensive russe en Ukraine. Elle dit comprendre les préoccupations de la Russie et ne décrit pas l’opération militaire russe comme une « invasion ». Cette posture de Pékin ne rencontre pas l’assentiment des occidentaux. L’OTAN a d’ailleurs déconseillé à la Chine d’aider Moscou à contourner les sanctions.

