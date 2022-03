Guerre en Ukraine: la Chine évacue ses ressortissants

La Chine a débuté l’évacuation de ses ressortissants d’Ukraine. Le géant de l’Asie a pu évacuer lundi, quelques 600 étudiants escortés par le personnel de l’ambassade chinoise à Kiev et des policiers ukrainiens.

La Chine a commencé à évacuer ses ressortissants piégés par l’invasion russe en Ukraine. Quelque 600 étudiants chinois ont été évacués lundi de Kiev et d’Odessa en direction de la Moldavie, a rapporté le Global Times, citant l’ambassade de Chine à Kiev. Les ressortissants chinois ont voyagé à bord d’autocars, escortés par du personnel de l’ambassade et des policiers ukrainiens, a ajouté le journal, qui parle d’un trajet de six heures « sûr et calme ».

Sur les réseaux sociaux chinois, des internautes ont fait état ces derniers jours d’incidents invérifiables entre des Ukrainiens et des Chinois présents dans le pays. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s’est abstenue de condamner l’intervention russe. Avant l’offensive, Pékin avait ignoré les avertissements des services de renseignements américains sur l’imminence d’une attaque russe, laissant ses quelque 6 000 ressortissants sous la menace des combats.

Les délégations russe et ukrainienne ont quitté, lundi, la table des négociations à la frontière biélorusse et sont rentrées pour « consultations dans leurs capitales » respectives, après avoir convenu d’un « deuxième round » de pourparlers.

Melv

Comments

comments