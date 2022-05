Guerre en Ukraine: le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, envoie un message de solidarité à Vladimir Poutine￼￼

Les médias d’État nord-coréens ont publié mardi une lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à son homologue russe Vladimir Poutine, félicitant la Russie à l’occasion de sa fête du Jour de la Victoire.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a envoyé un message de félicitations au président russe, Vladimir Poutine, à l’occasion du Jour de la victoire en Russie, exprimant la « ferme solidarité » de son pays avec Moscou, ont rapporté les médias d’Etat nord-coréens. Dans cette lettre envoyée le 9 mai, Kim Jong-un a également « exprimé sa conviction que les relations d’amitié stratégiques et traditionnelles entre les deux pays se développeront progressivement ».

Selon les médias d’État nord-coréens, Kim a fait part de sa « solidarité » avec les réalisations du peuple russe qui « vise fondamentalement à éliminer les menaces politiques et militaires posées par les forces hostiles » et à « protéger la paix et la sécurité » de son pays. Kim aurait souligné sa conviction que les relations amicales « stratégiques et traditionnelles » entre la Corée du Nord et la Russie se renforceront et se développeront « avec les exigences de l’époque » et conformément aux intérêts fondamentaux des peuples des deux pays.

La Corée du Nord a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la Russie, qui est confrontée à un isolement international croissant en raison de son invasion de l’Ukraine. Le message de Kim vise apparemment à souligner les liens amicaux traditionnels de son pays avec la Russie. La Corée du Nord adopte une position de plus en plus conflictuelle à l’égard des États-Unis et accélère ses programmes de développement nucléaire et de missiles.

Melv

Comments

comments