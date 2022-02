Guerre en Ukraine: le renseignement français évoque la chute de Kiev dans «les prochaines heures»

Kiev après le bombardement

Plusieurs sources du renseignement français évoquent la possibilité d’une prise de la capitale ukrainienne, Kiev, par les forces russes prochainement. Un scénario redouté qui correspond à la stratégie de Vladimir Poutine : faire tomber Volodymyr Zelensky le plus rapidement possible.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. La Russie a une «supériorité aérienne totale» en Ukraine et veut masser «une force écrasante» autour de la capitale Kiev, a affirmé jeudi un haut responsable du renseignement occidental.

«Les défenses aériennes de l’Ukraine sont maintenant éliminées et ils n’ont plus de force aérienne pour se protéger. Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire», a expliqué le responsable.

Une armée ukrainienne qui peine à se défendre…

Un scénario qui colle avec la stratégie de Vladimir Poutine visant à faire tomber le plus vite possible son homologue ukrainien, le président Volodymyr Zelensky. Un cas de figure d’autant plus plausible qu’en croisant les données des satellites français, avec le renseignement collecté sur le terrain, le constat des experts est sévère : l’armée ukrainienne n’arrive pas à se défendre et fait preuve de désorganisation.

Mais face à eux, les chefs militaires russes ont été extrêmement méthodiques dans leur attaque. Ils ont ainsi neutralisé ce matin des ports ukrainiens et toutes les capacités aériennes. Ils se sont ensuite attaqués aux dépôts de munition de Kiev, si bien qu’à cette heure-ci, l’Ukraine n’a plus de réserve de munitions. En fin d’après-midi, le renseignement français a pu observer les troupes aéroportées russes s’en prendre aux antennes de transmission HF et VHF pour priver l’armée ukrainienne de communication.

Viendra ensuite la destruction des relais GSM pour réduire définitivement toutes capacités de commandement ukrainien, et de finalement obtenir la reddition de Volodymyr Zelensky.

Melv

Comments

comments