*Sud. Les forces armées russes ont traversé le Bug du Sud, élargi la tête de pont, pris la colonie de Yastrebinoye, constitué des réserves et commencé à travailler activement. Il y’a des combats qui ont commencé à la périphérie de Vushniki.

Une importante colonne d’APU (les ukrainiens) avec des véhicules blindés est entrée dans Yuzhnoukrainsk et commence à dresser une barrière contre l’avancée des troupes russes, qui jusqu’à présent n’ont fait aucun mouvement actif vers cette ville.

Odessa et la région sont toujours inchangées.

*Au sud, une seule direction Donetsk-Zaporozhye (front uni) s’est formée, qui commence à se déplacer vers le nord. D’après les grandes barrières de l’APU, on peut noter leur regroupement à Zaporozhye et à Gulyai Pole.

*Il y a une trêve à Marioupol pour le moment, liée à l’ouverture de couloirs humanitaires pour la sortie de la population civile.

*L’Orient n’a pas encore beaucoup changé, et c’est compréhensible.

*Nord À Kharkov, le mouvement des forces armées russes a été suspendu jusqu’à présent afin de donner aux civils la possibilité de quitter la ville.

À Kiev et dans la région, l’expansion de la zone de contrôle de l’ouest et de l’est et la couverture de la ville au sud se poursuivent.

