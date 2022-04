Guerre en Ukraine: Poutine s’exprime sur les sanctions contre les athlètes russes￼￼

En conférence de presse ce mardi, le président de la Russie Vladimir Poutine a critiqué les différentes sanctions prises à l’encontre des sportifs russes à travers le monde.

Le sport russe est sous le coup de plusieurs sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine. En effet, la Russie a été, entre autres, exclue des Paralympiques, alors que les athlètes russes avaient dû concourir sous bannière neutre lors des JO de Pékin. Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi, le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité les athlètes qui ont été médaillés lors des derniers Jeux olympiques. L’homme d’Etat russe a aussi profité de l’occasion pour dénoncer toutes les sanctions infligées aux sportifs de son pays.

« Le fait que les athlètes russes et bélarusses ont été écartés en pleine compétition a violé les principes fondamentaux des droits de l’homme. Le sport est toujours à part, nos sportifs ont été discriminés simplement pour des raisons politiques. C’est quelque chose d’incompatible avec les principes de l’olympisme« , a confié Vladimir Poutine avant de poursuivre:

« Les sanctions introduites par la suite montrent cette dégénération du sport dans son ensemble. Le sport dépend de plus en plus des grandes puissances financières et ça détourne le sport, surtout paralympique, de sa mission principale. Nous avons fait des appels pour revenir aux principes de base et au sport pur. C’est une compétition entre les parties, pas entre les États.”

Vladimir Poutine est ensuite revenu sur la suspension du nageur russe Evgeny Rylov, double champion olympique à Tokyo. « Mais on est allé jusqu’à l’absurde, avec l’exclusion de notre champion par la Fédération Internationale de natation car il était présent à un concert qui était organisé en l’honneur du rattachement de la Crimée par la Russie. Dans ce contexte très dur, votre engagement est plus important, avec des vraies valeurs de sport« , a lâché le président russe.

À part l’Athlétisme et la natation, d’autres secteurs du sport russe ont été également touchés par des sanctions. En effet, la Russie a été exclue de la Coupe du Monde 2022 par la FIFA et l’UEFA. Dernièrement, les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon ont également annoncé l’exclusion des joueurs et joueuses russes et biélorusses de la compétition.

Melv

Comments

comments