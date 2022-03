Guerre en Ukraine : un club russe suspend les contrats de 8 joueurs étrangers

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux le jeudi, le club russe de Krasnodar a annoncé la suspension des contrats de 8 joueurs étrangers de son effectif.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le football russe est très fortement impacté. Ainsi après l’exclusion de toutes compétitions infligée par la FIFA et l’UEFA à la sélection et aux clubs du pays de Vladimir Poutine, certains clubs russes ont perdu des membres de leur effectif. C’est le cas de Krasnodar qui, d’un commun accord, avait décidé de se séparer de son entraîneur allemand Daniel Farke.

Mais ce n’est pas tout, puisque le club russe a annoncé jeudi, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la suspension des contrats de huit des neuf joueurs étrangers de son effectif. Le communiqué précise que c’est une demande faite par les concernés. Les joueurs ne sont pas encore libérés, mais leur contrat n’est plus actif pour le moment et ils ne représentent plus officiellement le club.

Au nombre de ses joueurs, on retrouve Rémy Cabella, passé par la Ligue 1, mais aussi les Brésiliens Kaio et Wanderson ou encore Junior Alonso, Erik Botheim, Viktor Claesson, Cristian Ramírez et Jhon Córdoba. Ces joueurs cités doivent désormais s’entraîner à l’écart du groupe de Krasnodar, mais n’ont plus aucune obligation envers leur club actuel. Ils ont, d’ailleurs, tous décidé de quitter la Russie.

En effet, les contrats des joueurs cités, seulement suspendus pour le moment, devront être définitivement résiliés dans les prochains jours. Ainsi, ces derniers seront libres de s’engager dans les clubs de leur choix, et on imagine bien que ce sera hors des frontières russes.

