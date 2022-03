Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky veut parler à Vladimir Poutine, « seul moyen d’arrêter la guerre »

Les négociations entre les délégations russe et ukrainienne ont repris jeudi après-midi à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, au huitième jour de l’invasion.

Volodymyr Zelensky a invité des journalistes à Kiev

Notre photographe à Kiev Laurent Van der Stockt a posté sur Twitter une photo qu’il a prise lors d’un entretien du président ukrainien avec des journalistes qu’il avait conviés dans sa résidence officielle, à Kiev, le palais Maryinsky, dont notre envoyé spécial Rémy Ourdan.

Ukrainian president Zelensky just invited journalists at his official residence in Kyiv, the Maryinsky Palace.

