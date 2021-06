Houphouët Boigny et son épouse en visite officielle aux Etats-Unis

Marie-Thérèse et Houphouët Boigny, Etats-Unis, 7 Juin 1983.

Mr et Mme Houphouët-Boigny en visite officielle aux Etats-Unis. Le couple présidentiel ivoirien a été accueilli à Washington par Nancy et Ronald Reagan.

Le lendemain du dîner offert à la Maison Blanche par le couple présidentiel américain en l’honneur de leurs invités, le “Washington Post” dans son compte-rendu du 8 Juin, se dira ” très impressionné par la magnifique robe rouge de la Première Dame de Côte d’Ivoire” , Marie-Thérèse Houphouët-Boigny.

Perle Lola

