Hygiène Publique

Des représentants de 175 pays se sont réunis à Paris pour discuter d’un accord visant à arrêter la pollution plastique. Ils veulent trouver des solutions pour réduire la production de plastique, améliorer le recyclage et la gestion des déchets. La pollution plastique a de graves conséquences sur l’environnement et notre santé. Si rien n’est fait, la quantité de plastique dans le monde va continuer d’augmenter. L’objectif est d’aboutir à un accord international fort pour protéger nos écosystèmes, nos océans et la biodiversité.

Certains pays, comme le Rwanda et la Norvège, veulent arrêter la pollution plastique d’ici 2040. D’autres pays, comme la Chine, les États-Unis et certains membres de l’Opep, préfèrent se concentrer sur le recyclage et la gestion des déchets. Les discussions sont également influencées par des questions entre les pays du Nord et du Sud, notamment concernant l’aide au développement, le partage de technologies et le financement.