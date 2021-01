Inde: un bâtiment de production de vaccin a brûlé, des pertes et de nombreux décès

Un bâtiment du plus grand producteur de vaccin au monde, le Serum Institute of India (SII), a pris feu, jeudi, faisant de nombreux morts et des dégâts matériels.

Au moins, cinq personnes sont mortes alors qu’une partie des locaux de la société indienne productrice de vaccin, SII, a pris feu dans la journée de jeudi. Selon DW, les services de secours sont immédiatement intervenus pour tenter d’éteindre le feu et mettre les occupants du bâtiment à l’abri.

Les images montraient des panaches de fumée grise s’échappant du site de la ville de Pune, dans l’État du Maharashtra, au sud de l’Inde, tandis que des dizaines d’employés de l’entreprise en combinaison de laboratoire quittaient l’enceinte. Cependant, les médias locaux rapportent que les pompiers ont découvert cinq corps dans le bâtiment après la maîtrise de l’incendie.

Le Serum Institute of India est en pleine expansion, afin d’arriver à produire environ 2 milliards de doses de vaccin Covid-19, cette année. Il fabrique actuellement des millions de doses du vaccin contre le coronavirus de Covishield développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

La société se prépare également à produire un vaccin développé par la société américaine Novavax Inc. Cet incident vient accroître également l’inquiétude du monde, en ce qui concerne la production de doses de vaccin contre le Coronavirus.

Cependant, la société a insisté sur le fait que sa production de vaccins pour contrer la pandémie de coronavirus ne serait pas affectée. “Après une enquête plus approfondie, nous avons appris qu’il y a malheureusement eu quelques pertes en vies humaines lors de l’incident”, a tweeté le PDG du Serum Institute, Adar Poonwalla.

“Nous sommes profondément attristés et offrons nos plus sincères condoléances aux membres des familles des défunts”, a-t-il ajouté.

beninweb.tv

