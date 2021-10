Inde : un homme avait tué sa femme de 25 ans en laissant un cobra la mordre dans son sommeil

Mercredi, le tribunal des sessions supplémentaires de Kollam au Kerala, en Inde, a condamné Sooraj S Kumar à une double peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tué sa femme à l’aide d’un cobra.

Sooraj avait tué sa femme de 25 ans, Uthra, le 7 mai 2020, en laissant un cobra la mordre dans son sommeil. Le crime est devenu largement connu sous le nom de « l’affaire du meurtre d’Uthra » et a attiré l’attention en Inde et à l’international.

Dans une affaire qualifiée par l’accusation de « rare des rares », en Inde, l’accusé a été condamné à des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les chefs d’inculpation des articles 302 (meurtre) et 307 (tentative de meurtre) ainsi qu’à 10 ans d’emprisonnement de rigueur en vertu de l’article 328 (causant des préjudices en utilisant du poison) et sept ans d’emprisonnement en vertu de l’article 201 (causant la disparition de preuves) de l’IPC ainsi qu’une amende de Rs 5 lakh.

L’officier enquêteur et ancien SP Harishankar de Kollam Rural a déclaré aux journalistes qu’il était satisfait du verdict. « Le quantum de la peine est décidé par la discrétion judiciaire et a beaucoup de facteurs à garder à l’esprit. Le tribunal a déjà déclaré l’accusé coupable des quatre chefs d’accusation retenus par les enquêteurs et le parquet. Nos efforts s’arrêtent là. Nous ne pouvons pas commenter le montant de la peine », a-t-il déclaré.

La mère de la victime, Manimeghalai, qui a suivi le déroulement du procès depuis son domicile à Anchal dans le district de Kollam, a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite du verdict car elle s’attendait à ce que le tribunal inflige la peine de mort à Sooraj.

“Ce sont les défauts du système judiciaire car il y a des failles. Les gens s’en tirent en utilisant ces failles. Si la punition extrême avait été infligée, cela aurait dissuadé les autres de s’abstenir de commettre des crimes. Nous irons en appel », a déclaré la mère sur ce qu’il s’est passé en Inde.

L’affaire remonte au 7 mai 2020, lorsque Uthra, mère d’un enfant de 1 an, a été retrouvée morte des suites d’une morsure de serpent à son domicile d’Anchal par sa mère.

La mère de la victime a déclaré que sa fille et Suraj étaient allés dans leur chambre après le dîner. Ce matin de mai, Suraj, qui était un lève-tard, s’est réveillé tôt et est sorti. Quand Uthara ne s’est pas réveillée, sa mère est allée dans sa chambre et a trouvé Uthara allongée inconsciente. Le serpent qui était toujours dans la pièce a été tué par les parents d’Uthara à leur retour de l’hôpital après que leur fille a été déclarée morte.

Bien qu’il ait été initialement rejeté comme une morsure de serpent par la police locale, le fait qu’Uthra ait été mordue plus tôt par une vipère le 2 mars 2020 au domicile de sa belle-famille, qui l’a obligée à être hospitalisée, et une plainte pour crime dans sa mort par ses parents a forcé les hauts gradés de la police à lancer une enquête approfondie.

Après une enquête approfondie menée par Kollam Rural SP Harishanker, les agents ont conclu que Sooraj, un employé d’une institution financière privée, avait minutieusement comploté le meurtre de sa femme Uthra en forçant un serpent à la mordre.

Le 24 mai, la police a arrêté Suraj et son associé Suresh, un attrapeur de serpents professionnel pour avoir fomenté un complot en vue d’utiliser un serpent pour la tuer.

La police a affirmé que Sooraj avait acheté à la fois la vipère et le cobra au maître-serpent avec l’intention de tuer sa femme et de faire passer sa mort pour une morsure de serpent naturelle.

Bien que la tentative de la faire mordre par la vipère en mars 2020 ait échoué car elle a été hospitalisée à temps, il a réussi à répéter l’acte sournois avec le cobra deux mois plus tard. Elle a été sous traitement pendant plus de 50 jours dans un hôpital après la première morsure de serpent.

Selon la version de la police, le couple avait une relation tendue et les parents d’Uthra ont affirmé qu’elle était régulièrement harcelée par sa belle-famille à cause de la dot.

