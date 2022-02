Invasion de grande ampleur: la Russie envoie six navires de guerre vers la mer Noire

Six navires de guerre russes se dirigent vers la mer Noire où ils vont participer à des manoeuvres militaires, rapporte mardi l’agence Interfax en citant le ministère de la Défense sur fond de tensions avec l’Ukraine.

Six navires de guerre russes se dirigent vers la mer Noire, où ils vont participer à des manœuvres militaires, rapporte l’agence Interfax, en citant le ministère de la Défense sur fond de tensions avec l’Ukraine. Ces navires arrivent de Méditerranée pour des exercices programmés de longue date, précise le ministère, qui avait annoncé le mois dernier que l’ensemble de ses flottes du Pacifique et de l’Atlantique participeraient à des manœuvres en janvier-février.

Le renseignement américain avait évalué la situation en Ukraine : il estime que la Russie se prépare à une invasion à grande échelle du pays et qu’elle dispose déjà de 70 % du dispositif nécessaire à une telle opération, selon des responsables américains. Moscou a déjà massé 110 000 soldats aux frontières de l’Ukraine et pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans deux semaines, selon ces responsables qui ont informé ces derniers jours les élus du Congrès américain et les partenaires européens des États-Unis.

