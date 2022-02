Invasion de l’Ukraine: l’armée russe annonce des gains territoriaux

Quelques heures après le lancement de l’opération militaire russe ordonnée par le président Vladimir Poutine contre l’Ukraine ce jeudi, l’armée russe a annoncé des gains territoriaux, assurant épargner les civils.

L’armée russe a annoncé, jeudi, que les séparatistes pro-russes de l’Est ukrainien (qu’elle assiste) ont réalisé des gains territoriaux face à l’armée ukrainienne, alors que l’Ukraine est confrontée depuis la matinée à une invasion militaire.

Selon le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère de la défense russe, qui s’exprimait à la télévision, les rebelles ont avancé de 3 kilomètres dans la région de Donetsk et de 1,5 kilomètre dans celle de Louhansk. Il a assuré que la Russie visait des cibles militaires et que les civils n’avaient « rien à craindre ».

Plus de 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils tués

« Je sais que plus de 40 militaires ukrainiens ont été tués et plusieurs dizaines blessés et il est question d’une dizaine de civils tués », à travers le pays, a déclaré Oleksiy Arestovych. Ces pertes sont causées par des frappes aériennes et de missiles jeudi matin, a-t-il précisé.

L’attaque militaire de l’Ukraine par la Russie semait la panique ce matin sur les marchés mondiaux, faisant chuter les bourses et s’enflammer les matières premières, pétrole et gaz en tête. La communauté internationale condamne une « agression » russe et appelle Poutine à replier ses troupes, à l’exception de la Chine, qui elle, refuse de condamner l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

