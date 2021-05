Israël : au moins 44 morts dans un pèlerinage

Plus de 44 personnes sont mortes durant un pèlerinage juif orthodoxe dans la nuit de jeudi à vendredi au Nord du pays.

Ce pèlerinage annuel est le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le premier ministre israélien s’est rendu sur les lieux du drame, ce vendredi 30 avril et a qualifié ce drame de “l’une des plus graves catastrophes” de l’histoire d’Israël.

Il a décrété aussi le dimanche 02 mai, jour de deuil national.

Les circonstances de ce drame ne sont pas clairement élucidées. Dans un premier temps les secouristes avaient évoqué l’effondrement de gradins, avant de parler d’une « bousculade » géante.

Sapel

Comments

comments