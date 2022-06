Israël signe un accord d’exportation de gaz avec l’Union européenne.

L’Europe cherche des alternatives au gaz russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine

Israël a signé un accord d’exportation de gaz naturel israélien avec l’Union européenne ce mercredi, lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce matin au Caire en Egypte.

Cette initiative intervient alors que l’Europe cherche des alternatives au gaz russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

L’accord porte également sur la formulation d’un plan visant à rationaliser et à consolider l’exportation de gaz naturel israélien vers l’Europe. Selon les termes de celui-ci, l’UE encouragera les entreprises européennes à participer à des procédures concurrentielles pour l’exploration et la production de gaz naturel dans les eaux économiques d’Israël et de l’Égypte.

“Israël, l’Égypte et l’Union européenne ont signé un engagement d’exportation de gaz naturel pour faire face à la crise énergétique. Ceci est une réponse à ceux qui ne voient dans notre région que des forces du mal et des conflits. Cet accord montre que nous ouvrons une nouvelle voie de partenariat, de solidarité et de stabilité dans le monde. Il permettra de changer la façon dont nous sommes perçus dans la région”, a déclaré la ministre Karin Elharar lors d’une conférence de presse au Caire.

Mardi, Ursula von der Leyen ainsi que le Premier ministre italien Mario Draghi ont rencontré le Premier ministre israélien Naftali Bennett à Jérusalem afin de discuter des termes de ce partenariat énergétique.

Lors de son déplacement dans l’Etat hébreu, la présidente de la Commission européenne a expliqué que l’EU se tournait vers Israël pour lui fournir du gaz “en raison du chantage énergétique russe”.

