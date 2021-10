Italie: un milliardaire roumain et sa famille périssent dans un crash d’avion

photo d’illustration

Le milliardaire roumain Dan Petrescu et toute sa famille sont décédés suite à un crash d’avion survenu ce dimanche 03 octobre. L’avion, qui selon des témoins était déjà en flammes avant de s’écraser, a percuté un immeuble de bureaux vide, en cours de rénovation

Triste fin pour le milliardaire Dan Petrescu, sa femme de 65 ans et son fils de 30 ans. Alors qu’il conduisait un Pilatus PC-12 monomoteur, l’engin a percuté un immeuble de bureaux en cours de rénovation à San Donato Milanese, une ville au sud-est de Milan, ont annoncé les autorités. L’épave mortelle a eu lieu quelques minutes après que l’avion a décollé de l’aéroport de Milan Linate vers 13 heures, selon l’agence d’aviation ANSV, qui a ouvert une enquête.

Parmi les passagers figuraient notamment sa femme, âgée de 65 ans et ayant également la nationalité française, son fils de 30 ans Dan Stefano, ainsi qu’un enfant. Les autres victimes seraient deux Français, deux Italiens et un Canadien, dont un enfant âgé d’à peine 20 mois. Il s’agit des amis de la famille du milliardaire. Tous se rendaient chez la mère de Dan Petrescu, 98 ans, pour une fête dans la villa familiale en Sardaigne.

Des témoins se sont souvenus du moment où l’avion est tombé du ciel et s’est écrasé contre le bâtiment, qui était heureusement vide. L’un nommé Andrea, 19 ans, a déclaré à tgcom.24.: « J‘ai vu l’avion perdre le contrôle. Je l’ai vu juste au moment où il s’est écrasé. Je l’ai vu plonger. L’avion était bas. le ciel. Des morceaux volaient. J’avais très peur. » Les secouristes ont déclaré que plusieurs voitures dans un parking voisin avaient été incendiées, mais que les véhicules étaient également vides au moment du crash.

Pour rappel, Dan est l’un des hommes les plus riches de Roumanie avec une fortune estimée à 3 milliards d’euros. Il était à la tête d’un grand groupe de construction et possédait des supermarchés et centres commerciaux.

Melv Le Sage

