Joseph Robinette Biden Junior. Ce qu’il faut savoir sur l’homme

Nous vous proposons de lire attentivement la biographie du 46e président des USA.

Joseph Robinette Biden Junior est né le 20 novembre 1942 à Scranton en Pennsylvanie. Fils de Joseph R. Biden, vendeur de voitures et de Catherine Finnegan, il est l’aîné d’une tribu de cinq enfants. Il a 10 ans lorsque toute la famille s’installe dans le petit Etat du Delaware suite à un revers de fortune. Son enfance est marquée par un bégaiement qui lui vaut les railleries de ses camarades. Le petit garçon surmonte ce handicap à force de récitations de poésies devant son miroir. Adolescent, Joe Biden se consacre à ses études et choisit un cursus en droit à l’université de Syracuse d’où il sort diplômé en 1968.

En novembre 1972, il est élu sénateur dans le Delaware, à la veille de ses 30 ans. Après une campagne menée en amateur, à l’aide de l’une de ses soeurs ils ont confectionné des tracts maison, il devient le plus jeune sénateur des Etats-Unis. Membre du Parti Démocrate, il effectue un parcours brillant au sein de l’institution; de 1987 à 1995 il préside le Comité judiciaire et criminel du Sénat avant de prendre la tête du Comité des affaires étrangères à partir de 2002. Dès 1987, il décide de se lancer dans la course à la Maison-Blanche en vue de l’élection présidentielle de novembre 1988. Mais Joe Biden est rapidement contraint d’abandonner sa candidature face à la polémique; il a plagié Neil Kinnock, leader du parti travailliste britannique, dans l’un de ses discours de campagne. A la même période, ses problèmes de santé – double anévrisme cérébral – l’éloignent quelques mois de la scène politique. Pugnace, Joe Biden récidive vingt ans plus tard lorsqu’il est à nouveau candidat à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2008. Retiré de la course dès janvier 2008, son franc-parler doublé d’une expérience chevronnée en matière de politique étrangère lui valent d’être choisi par son ancien rival Barack Obama comme colistier. Le 4 novembre 2008, lors de l’élection à la présidence des Etats-Unis de Barack Obama il devient vice-président. En janvier 2009, avant sa prestation de serment, il démissionne de son mandat de sénateur du Delaware après 36 ans de bon et loyaux services. En novembre 2012, il est réélu à la vice-présidence des Etats-Unis.

Côté vie privée, Joe Biden épouse en 1966 Neilia avec laquelle il a trois enfants; deux garçons, Beau, Hunter et une fille Naomi. Mais le 18 décembre 1972, il perd sa femme et sa fille dans un tragique accident de voiture. Ses deux fils, également victimes de l’accident, sont hospitalisés durant plusieurs semaines. En 1977, Joe Biden se remarie avec Jill Tracy Jacobs. De leur union naît une petite fille, Ashley, en 1981. Un nouveau drame frappe la famille, le 30 mai 2015, le fils aîné de Joe Biden, Beau Biden, décède des suites d’un cancer du cerveau à l’âge de 46 ans.

Sapel MONE

