La Chine appelle à des efforts conjoints pour assurer la sécurité des installations nucléaires en Ukraine

“Nous encourageons la Russie et l’Ukraine à rester engagées dans la direction générale du règlement politique, et à parvenir à une solution négociée qui tienne compte des préoccupations légitimes des deux parties et contribue à la paix et à la sécurité durables de l’Europe”, a affirmé Zhang Jun.

Un diplomate chinois a appelé vendredi les parties au conflit en Ukraine à agir avec prudence et à travailler ensemble, avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), pour assurer la sécurité des installations nucléaires concernées en Ukraine.

La Chine suit de près les derniers développements en Ukraine et exprime sa préoccupation quant aux informations pertinentes concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a dit Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies.

Selon les informations que l’AIEA a reçues de l’autorité nuclé.aire ukrainienne, l’équipement principal de la centrale nucléaire reste intact, et le niveau de radiation inchangé. La Chine prend également note des informations et des précisions fournies par la Russie sur les questions pertinentes, a dit M. Zhang lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.



Notant que la crise ukrainienne connaît toujours des changements complexes, il a estimé que la chose la plus importante à l’heure actuelle était d’apaiser les tensions, d’éviter de nouvelles victimes civiles, d’intensifier les efforts diplomatiques et de revenir dès que possible sur la voie du règlement politique.

La Russie et l’Ukraine ont tenu deux sessions de dialogue et de pourparlers directs et sont parvenues à un accord préliminaire sur la mise en place de couloirs humanitaires. La Chine s’en félicite et espère que cela pourra faciliter une meilleure protection des civils et contribuer à l’évacuation en toute sécurité de tous les ressortissants étrangers, y compris les ressortissants chinois, a dit M. Zhang.

La Chine salue tous les efforts diplomatiques visant à parvenir à un règlement politique, et la Chine a joué et continuera de jouer un rôle constructif à cette fin, a-t-il déclaré.



La communauté internationale doit rester calme et rationnelle, et adopter une attitude responsable, impartiale et objective afin de créer une atmosphère saine et des conditions propices à des négociations directes entre les parties concernées, a dit M. Zhang.

“Toute action doit contribuer à la désescalade et au règlement diplomatique, plutôt que d’ajouter de l’huile sur le feu, conduisant à une nouvelle escalade et à une détérioration de la situation”, a-t-il conclu.

