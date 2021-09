La fièvre mystérieuse qui tue les enfants en Inde

L’Inde a été frappée par une maladie mystérieuse qui a tué une personne et laissé plus de 500 autres personnes traitées, principalement des enfants, dans l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde.

Les premiers rapports médicaux suggéraient qu’il s’agissait d’un empoisonnement neurotoxique de masse. Toutes les victimes ont connu des niveaux élevés de métaux lourds hautement toxiques dans leur circulation sanguine, y compris le plomb et le nickel, selon une étude préliminaire de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS).

« Nous avons provisoirement identifié la cause principale de cet étrange phénomène, mais on ne sait pas encore quelle en est la source et comment et pourquoi cela s’est produit », a déclaré Katamaneni Bhaskar, commissaire à la santé de l’État de l’Andhra Pradesh.

« Par exemple, les produits chimiques se trouvent dans le corps du patient, mais pas dans l’eau ou d’autres substances alimentaires. »

Les habitants d’Eluru ont blâmé la campagne anti-moustiques de l’époque, qui utilisait le pesticide organochloré pour tuer les insectes, car la substance peut causer de graves lésions nerveuses chez l’homme en cas d’exposition accidentelle à des niveaux élevés.

Les enfants sont particulièrement sensibles à l’empoisonnement aux organochlorés parce qu’ils absorbent des niveaux plus élevés de métaux lourds que les adultes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Il s’agit d’une contamination par les neurotoxines avec très probablement du plomb et du nickel, mais nous n’avons pas établi la source de l’infection », a déclaré le Dr AVR Mohan, superviseur médical de l’hôpital de district d’Eluru.

« Il doit provenir d’un pesticide ou d’un produit chimique toxique pulvérisé dans une zone où des aliments contaminés avaient été pris par des patients. »

