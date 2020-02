La first Lady des Etats-Unis Melania Trump passe la Saint-Valentin en compagnie des enfants malades

Le 14 février dernier, le monde entier fêtait la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et pour l’occasion, la First Lady a préféré une autre occupation à la compagnie du président américain. Et pou cause! Le président n’est pas toujours le meilleur mari…

Melania Trump s’est plutôt consacrée à l’un de ses principaux engagements. L’ancien mannequin de 49 ans s’est rendu au Children’s Inn à Bethesda, auprès d’enfants hospitalisés. Ces derniers ont pris le temps de lui offrir quelques cadeaux dont un bouquet de roses, qu’elle n’a certainement pas dû recevoir de la part de son mari.

Sur Twitter, elle s’est exprimée sur cette journée : « C’est devenu l’une de mes précieuses traditions […] Ce fut une merveilleuse journée à partager de l’amour et de la gentillesse avec ces guerriers », a-t-elle déclaré. Par la suite, Melania a tout de même rejoint Donald dans leur résidence de Floride pour un week-end en « amoureux ».

Rappelons que si Donald Trump ne manque d’enthousiasme à brandir ses forces et ses politiques pour les Etats-Unis, il n’en demeure pas moins que son rôle de mari est quelque peu indélicat. Le président des Etats-Unis avait en effet accepté de faire un enfant à Melania à la seule condition qu’elle s’en occuperait seule!

afrikmag.com

Comments

comments