”La Russie accusée d’être derrière la cyberattaque massive aux USA” maison blanche

Pour la Maison Blanche, la cyberattaque qui a frappé les Etats-Unis et d’autres pays, a été pilotée par la Russie.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré, vendredi 18 décembre, que la Russie était très probablement derrière la vaste cyberattaque qui a frappé les États-Unis, ainsi que des objectifs situés dans d’autres pays. «C’était une entreprise très importante, et je crois que nous pouvons maintenant dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité», a déclaré M. Pompeo lors de l’émission du commentateur politique Mark Levin, «The Mark Levin Show».

Selon le secrétaire d’Etat américain, la Russie avait effectué des tentatives répétées pour pénétrer dans les réseaux du gouvernement américain. « C’est une attaque majeure. Je dirais qu’elle est probablement encore en cours » et « sans précédent », a dit vendredi sur la chaîne Fox News l’élu républicain, Marco Rubio, président de la commission du Renseignement au Sénat américain. Il a évoqué, comme le gouvernement, la veille, « une grave menace pour l’Etat fédéral, les collectivités locales, les infrastructures cruciales et le secteur privé ».

Selon Lefigaro, l’attaque a débuté en mars, les pirates profitant d’une mise à jour d’un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas, SolarWinds, utilisé par des dizaines de milliers d’entreprises et d’administrations dans le monde. Elle s’est poursuivie durant des mois avant d’être découverte par le groupe de sécurité informatique FireEye, lui-même victime de cyberattaques, la semaine dernière. Les méthodes employées portent la marque d’un acteur étatique, selon Microsoft, qui n’a pas désigné de pays. «La Russie ne mène pas d’opérations offensives dans le cyberespace», a assuré son ambassade aux Etats-Unis.

