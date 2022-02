L’action de Poutine est une correction de l’histoire et un rééquilibrage du monde, Bachar al-Assad

Le président syrien Bachar al-Assad s’est entretenu vendredi avec son homologue russe sur la situation en Ukraine et a indiqué que l’action de la Russie constitue une correction de l’histoire du monde.

Le président al-Assad a souligné que ce qui se passe aujourd’hui est une correction de l’histoire et un rééquilibrage du monde qu’il a perdu après la dissolution de l’Union soviétique, ajoutant que l’hystérie occidentale vient maintenir l’histoire au mauvais endroit en faveur du chaos que seuls les hors-la-loi recherchent, rapporte mtv.com. Selon Assad, le combat actuel que mène la Russie, ne consiste pas seulement à défendre Moscou mais qu’il défend le monde et les principes de justice et d’humanité.

Les pays occidentaux portent la responsabilité du chaos et des effusions de sang en raison de leurs politiques visant à contrôler les peuples alors que ces pays utilisent leurs sales méthodes pour soutenir les terroristes en Syrie et les nazis en Ukraine et dans diverses parties du monde, a indiqué A-Assad cité par mtv.com.

Il a mis l’accent sur le fait que « la Syrie soutenait la Fédération de Russie, sur la base de sa conviction de sa position juste selon laquelle repousser l’expansion de l’OTAN est le droit de la Russie, car elle est devenue une menace mondiale pour le monde et s’est transformée en un outil pour réaliser les politiques irresponsables des pays occidentaux qui cherchent à établir la stabilité dans le monde ».

Melv

Comments

comments