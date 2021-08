l’Afghanistan : le territoire afghan sous contrôle des talibans, le président réagit

Alors que les Talibans avancent et gagnent du terrain en Afghanistan, le président du pays Ashraf Ghani, a indiqué que des pourparlers sont en cours pour un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et le mouvement taliban.

Samedi, lors d’un discours à la télévision d’État, le président Afghan a indiqué que « les consultations sont en cours et les résultats vous seront bientôt communiqués ». Il a également déclaré que l’idéal est de trouver une solution politique qui garantirait une paix et une stabilité durables. Selon le chef de l’État, de larges consultations sont en cours avec le gouvernement, les dirigeants politiques et les partenaires internationaux. Il a également noté que la remobilisation des forces armées du pays était une « priorité absolue ».

Le président a fait ces déclarations alors que plusieurs éléments des forces militaires du pays, se sont massivement rendus aux talibans sans opposer de réelle résistance. L’avancée de insurgées est la conséquence du retrait des forces américaines du pays suite à la fin de leurs opérations. Les talibans ont lancé une offensive contre les forces gouvernementales, et, selon divers rapports, ils contrôlent jusqu’à 85 % du territoire afghan, y compris des zones frontalières avec l’Iran, la Chine, le Pakistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

