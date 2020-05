L’ambassade des États-Unis Abidjan organise un vol de rapatriement pour les citoyens américains et les résidents permanents légaux (RPR) qui quittent Abidjan le mercredi 13 mai 2020.

Les passagers intéressés seront informés de l’heure d’arrivée de l’aéroport dans un message distinct Je ne peux pas vous aider à Ce vol ira pour Dublin, en Irlande où les voyageurs seront transférés vers un vol vers Washington, aéroport international de Dulles, arrivant vers 6 h le jeudi 14. mai. Veuillez noter que ce soit le dernier vol de rapatriement jusqu’à ce jusqu’à ce jusqu’à le service aérien commercial reprend.

Tous les passagers devront rembourser le gouvernement américain pour le vol et un billet à ordre d’environ 1,755 $ USD par adulte, 1,363 $ US par enfant et 180 $ US pour le bébé doivent être signés avant d’embarquement. Un billet à ordre est un engagement légal que le passager accepte de rembourser au gouvernement américain les frais de voyage. Les paiements en espèces ou par carte de crédit seront acceptés. Vous serez responsable des arrangements ou frais (hébergement, destination ou transport local, etc.) au-delà de votre arrivée à Washington, aéroport international de Dulles (IAD). L’heure de départ exacte et l’itinéraire peuvent être modifiés.

Les citoyens américains qui sont mineurs peuvent voyager avec une escorte adulte déjà en possession d’un document de voyage américain valide (carte verte, visa américain). Parce que ce vol transite en Irlande, la proclamation présidentielle du 14 mars sur les voyages et le transit s’appliquera. Le texte complet est disponible ici : https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus-2/. Seul un parent ou un citoyen américain ayant le statut de résidence permanente légale sera donc admissible à escorter un citoyen américain mineur.

