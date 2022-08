L’ancien président Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, est mort

En conflit avec l’Ukraine depuis plus de six mois, l’armée russe a du mal à recruter, allant chercher des volontaires jusque dans les prisons, au point que les nouveaux enrôlés sont souvent « vieux, mal en point et peu entraînés », a affirmé, lundi 29 août, une haute responsable du Pentagone.

Vladimir Poutine a ordonné la semaine dernière d’augmenter les effectifs de l’armée russe de 10%, soit quelque 137 000 soldats d’ici janvier 2023. Mais « il est peu probable que cet effort soit couronné de succès », a déclaré à la presse cette responsable ayant requis l’anonymat, expliquant que l’armée russe a historiquement du mal à atteindre ses objectifs de recrutement.

Les Etats-Unis estiment que les effectifs de l’armée russe étaient inférieurs de 150 000 à l’objectif affiché d’un million d’hommes en février 2022, avant l’invasion de l’Ukraine. Depuis, la Russie a tenté d’envoyer sur le front des militaires de carrière plutôt que des conscrits, mais le conflit est coûteux en moyens humains et matériels.

« Limite d’âge supprimée »

« La Russie a déjà commencé à recruter davantage pour constituer au moins un bataillon de volontaires par district et pour lever un Troisième corps d’armée », a-t-elle souligné. « Ils l’ont fait en supprimant la limite d’âge pour les nouvelles recrues et aussi en recrutant des prisonniers. »

« On a pu observer que beaucoup de ces nouveaux enrôlés étaient vieux, mal en point et peu entraînés », a-t-elle conclu. « Tout ceci suggère que les nouvelles recrues que la Russie pourrait attirer d’ici la fin de l’année ne vont pas renforcer la puissance de combat » du pays. Après avoir échoué à prendre Kiev au début de l’intervention, les forces russes concentrent désormais leurs efforts dans l’est et le sud de l’Ukraine, où les fronts ont peu bougé ces dernières semaines. Le Kremlin s’est jusque-là gardé de procéder à une mobilisation générale, une mesure que redoutent beaucoup de Russes.

