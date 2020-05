Le Coronavirus-covid-19: une arme de destruction massive; a qui profite ce crime contre l’humanité ?

(Première partie) Dans cette première analyse, nous parlerons du virus -covid-19, ses conséquences, les mesures de protection et du projet contre l’Afrique.

CONTRAIREMENT A UNE MALADIE NATURELLE QUI CAUSE UNE ÉPIDÉMIE, LE COVID-19 PAR CONTRE EST FABRIQUÉE DES MAINS DES HOMMES POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF; lequel ?

Lorsque début Mars, éclate un phénomène étrange, lié à une infection pulmonaire rapide, en provenance de la Chine, le monde est sous le choc. C’est alors qu’on nous parlera d’une pandémie dite du coronavirus-covid-19, qui ravage tout sur son chemin.

Depuis la Chine, (l’épicentre du virus), passant par l’Europe (France, Italie etc..) aux Etats Unis, Canada, etc. le nombre de morts ne fait que croître chaque jours; panique totale!

Face à cette pandémie, aux USA comme ailleurs, les gouvernements réagissent rapidement et des mesures palliatives sont prises telles que: le confinement, (restez chez vous), la distanciation sociale ou physique, rassemblement de moins de 10 personnes, la fermeture de tous les établissements publiques: Ecoles et Universités, restaurants, (sauf ceux autorisés à livrer ou qui ont au préalable prévu de servir par une fenêtre), les cinémas, les bureaux, les lieux de prières ou églises, etc.. pour éviter que le virus gagne du terrain.

L’UNION FAIT LA FORCE

Pour les mesures pratiques, aux Etats Unis, les Républicains et les Démocrates qui ne s’entendent jamais, se sont mis ensembles pour former un front commun contre la pandémie. Un énorme budget a été voté pour faire face à la crise économique qui va certainement et inévitablement en découler. Ce fut le cas en 2011, lors de l’attaque terroriste à New York et au Pentagon, mais aussi pour toutes les autres crises naturelles, les Américains se donnent toujours les mains comme un seul homme, pour faire face à l’adversité.

EN COTE D’IVOIRE, C’EST LE CONTRAIRE

En Côte d’Ivoire, Dramane Ouattara a été obligé de répéter les mesures de son maître, le Président Macron, en ordonnant le confinement, la fermeture des maquis, des petits commerces qui nourrissent les pauvres, avant d’aller se cacher à Assini pour ne plus réapparaître, laissant les Ivoiriens face à leur propre destin.

En outre, Dramane ordonne un couvre-feu, comme si nous étions en guerre, donnant l’ordre à ses mercenaires d’humilier les Ivoiriens. Nous voyons alors des vidéos de bastonnades des citoyens qui selon eux, ont violé leur couvre-feu; des hommes à qui les agents demandent de s’embrasser et dire qu’ils s’aiment; une femme qui plaide devant eux, en vain…etc.,

Contrairement aux autres pays du monde, Dramane Ouattara continue la chasse à l’homme, pourchassant les opposants, au lieu de les associer dans la recherche de solutions pour gérer la crise. Au début de la crise, le 17 Mars, il avait tenté d’enlever le SG du FPI, le Dr. Assoa Adou. N’eût été la vigilance des militants du FPI, il serait en prison.

Pendant que certains Chefs d’Etats prennent des mesures sérieuses pour protéger leur peuples, d’autres, surtout ceux qui n’ont rien à offrir à leurs peuples, vont profiter de ce temps d’incertitude pour préparer des fraudes afin de se maintenir au pouvoir. Il a pris un décret en disant:

“Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie à coronavirus (covid-19) et les mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d’Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l’urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d’ordonnance.”

Le paradoxe est que, le RHDP poursuivait enrôlement, pendant que Amadou Gon était déjà en campagne sans que la campagne ne soit officiellement annoncée, distribuant des sacs de riz estampés de sa photo. Quelle misère politique?

QUELLE LEçON POUVONS-NOUS TIRER DE CETTE SITUATION DU COVID-19?

Le confinement a été un moment de lecture, de méditation et de prière. Comme disait une jeune sœur et je cite: “ce confinement m’a rendu intelligente. J’ai découvert que le (b, d, p et q) est la même letter qui change chaque fois de position.”

Le confinement nous a permit de découvrir beaucoup de choses sur le covid-19. Nous avons découvert que: 1- le covid-19 n’est pas une maladie mais un poison ou une arme biologique pour le programme satanique de réduire la population du monde et principalement celle de l’Afrique. la première chose qui va attirer notre attention c’est la décision du G20 que Macron a fidèlement annoncé pour apporter de l’aide financière à l’Afrique, mais aussi des vaccins pour (soit-disant) protéger les Africains contre le covid-19. Comme prétexte, Melinda Gates prédisait qu’elle voyait des milliers de morts dans les rues d’Afrique, donc Mr. Macron devait protéger les Africains contre ce qui était en train de venir. Le paradoxe, c’est que l’Afrique n’a pas connu autant de morts qu’en Chine, en France, en Italie ou en Amérique, mais c’est l’Afrique qu’on veut aider et protéger!

2 – Ce confinement va nous permettre de méditer, de nous rapprocher de Dieu et de nous poser des questions ou même faire des recherches sur la situation qui prévaut. Alors, nous allons commencer à nous demander ce qui fait courir Mr. Macron. On va se demander s’il est le grand père des Africains pour se soucier tant de la survie des Africains? On voit alors Bill Gates et sa femme Melinda, responsables de la Fondation (Bill and Melinda Gates Foundation) dont l’objectif est de reduire la population mondiale, rentrer en action.

Bill Gates qui n’a fait aucune étude en médecine, va créer des vaccins et investir des milliards pour pousser cet aganda de vaccins vers l’Afrique. Malgré qu’il y a une plainte contre lui pour avoir tué et paralizé environ 479000 enfants en Inde, tué des milliers en Philippines, au Guatemala et en Mozambique avec son programme de vaccins toxics. Le couple Gates est l’ami fidèle de l’OMS et des puissances Occidentales.

Le covid-19, selon DEAN KOONTZ, n’est pas une maladie mais une arme biologique dans son livre.

1981 DEAN KOONTZ: The eyes of Darkness: “in around 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and bronchiad tube and resisting all known treatment. They call the stuff “Wuhan-400” because it was developed at their RDNA labs outside the city of Wuhan and it was the four-hundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research center. Wuhan-400 is a perfect weapon that affects only human beings.”

LES YEUX DES TÉNÈBRES: “aux environs de 2020, une maladie grave semblable à une pneumonie se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistera à tous les traitements connus. Ils appellent la substance «Wuhan-400» parce qu’elle a été développée dans leurs laboratoires RDNA à l’extérieur de la ville de Wuhan et qu’il s’agissait de la quatre centième souche viable de micro-organismes créés par l’homme, dans ce centre de recherche. Le “Wuhan-400” est une arme parfaite qui n’affecte que les êtres humains.”

NOSTRADAMUS quant à lui a écrit en 1955 ceci: “Il y aura une année jumelle (2020) d’où surgira une reine (corona) qui viendra de l’Orient (Chine) et qui étendra une plaie (virus) dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines (Italie) et transformera en poussière (mort) le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l’économie mondiale tel que vous le connaissez.”

Henry Kissinger, dit ceci pendant une conférence sur l’eugénisme à l’organisation Mondiale de la santé (OMS) le 25 Février 2009:

“Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n’importe quoi pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser- pour le plus grand bien. Contrôler le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s’attendre à faire des milliards et plusieurs d’entre vous qui êtes dans cette salle sont des inventeurs. C’est un énorme jeu gagnant-gagnant! On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d’extermination.”

L’OMS, Organisation Mondiale au Service des compapagnies pharmaceutiques ne devrait-elle pas éduquer les hommes sur leur santé et encourager la découverte du remède de Madagascar? Ne devrait-elle pas promouvoir Artemisia? Pourquoi interdit-elle son utilisation? Malheureusement, cette organisation satanique cherche à contrôler le monde et imposer des vaccins toxiques à l’Afrique.

le Président malgache, Andry Nirina Rajoelina, qui n’a pas cédé à aucune intimidation, a remporté la Victoire de l’Afrique. Il revient maintenant aux Africains de saisir l’opportunité pour commencer la révolution Africaine contre les manigances des occidentaux contre NOUS.

DIEU préservera L’Afrique contre toute attaque venant des blancs car ils n’ont pas été créés supérieurs à aucune race, y compris la race NOIRE. (analyse à suivre)

Daman Laurent Adjehi

Ecrivain/Auteur

Edit. En Chef www.ivoirenewsinfo.net-USA

