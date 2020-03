Le Covid-19 continue de ravager le Monde. Le dernier bilan catastrophique

CARTE CORONAVIRUS. Si la situation s’améliore en Chine, le bilan est catastrophique en Europe, mais aussi aux USA où le nombre de décès ne cesse d’augmenter. Dans le reste du monde, l’Inde est confinée et l’Afrique s’inquiète. Toutes les infos sur la carte en temps réel et le point (cas détectés, décès, guéris…) en Italie, Espagne, Allemagne, France, Maroc…

Apparu en Chine en décembre dernier, le coronavirus touche aujourd’hui 175 pays dans le monde. Si la situation s’améliore en Chine, elle s’aggrave en Europe, continent devenu l’épicentre de la pandémie. Au total, le Covid-19 a contaminé plus de 425 000 personnes, et presque 19 000 patients sont décédés des suites de la maladie dans le monde. L’Italie est à ce jour le pays le plus impacté et le nombre de morts ne cesse d’augmenter. 69 176 personnes ont été testée positives au virus, et 6 820 en sont décédées. La situation est également catastrophique en Espagne, deuxième pays le plus touché d’Europe avec 42 058 cas détectés et déjà 3 434 décès liés à la maladie, soit 738 décès supplémentaires ces dernières 24h. C’est le second pays après l’Italie à dépasser le nombre de morts en Chine des suites de la maladie. Le pic de l’épidémie n’étant pas encore atteint. Au Royaume-Uni, le prince Charles, âgé de 71 ans a été testé positif au Covid-19, mais son entourage est rassurant, il “reste en bonne santé”.

Dans le reste du monde, le Covid-19 inquiète et de nombreux pays ont pris des mesures de restrictions de sorties et de confinement pour faire barrière au virus. Dernier pays en date, l’Inde qui a annoncé ce mardi 24 mars un confinement total du pays, pendant 3 semaines. Cela concerne les 1,3 milliard d’habitants. Pour le moment, le pays compte 562 cas et 10 morts. L’Afrique, continent encore peu touché par le coronavirus s’inquiète également des risques sanitaires et économiques si le virus venait à se propager. Le bilan en Afrique est faible, comparé au bilan mondial. Pour le moment avec officiellement 2 137 cas détectés et 62 décès. Mais on sait que la progression du virus est très rapide. Les conséquences pourraient être dramatiques pour les pays africains. On fait le point de la situation dans les pays les plus touchés : en Italie, Chine, France, Espagne, Allemagne, Portugal, mais aussi aux USA, Maroc… Retrouvez également la carte du monde en temps réel recensant le nombre de cas détectés, de décès et de guéris par pays.

Statistiques du coronavirus au 24/03/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux cas mortels China 81,171 +78 3,277 +7 Italy 69,176 +5,249 6,820 +743 USA 52,400 +8,666 673 +120 Spain 39,676 +4,540 2,800 +489 Germany 32,781 +3,725 157 +34 Iran 24,811 +1,762 1,934 +122 France 22,304 +2,448 1,100 +240 Switzerland 9,877 +1,082 122 +2 S. Korea 9,037 +76 120 +9 UK 8,077 +1,427 422 +87 Netherlands 5,560 +811 276 +63 Austria 5,137 +663 28 +7 Belgium 4,269 +526 122 +34 Norway 2,779 +154 12 +2 Canada 2,590 +499 25 +1 Portugal 2,362 +302 33 +10 Sweden 2,286 +240 36 +9 Australia 2,144 +257 8 +1

Coronavirus en France

Le dernier bilan du coronavirus Covid-19, établi ce jour continue de s’alourdir avec 22 635 cas confirmés et 1102 décès. 2516 malades sont dans un état grave, en réanimation, plus de 10 000 personnes sont hospitalisées. 3288 personnes sont guéries de la maladie. Afin de limiter la propagation du virus, le pays est en situation de confinement depuis le mardi 17 mars à midi. Les Français ont donc pour obligation de limiter leurs déplacements au stricte nécessaire et d’avoir sur eux une attestation de déplacement lorsqu’ils sortent, sous peine de sanctions.

Coronavirus en Italie

L’Italie est donc le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde avec 69 176 cas et plus de 6820 décès répertoriés ce mardi 24 mars 2020. Un nombre de décès qui repart à la hausse avec 743 morts en 24 heures, après une légère baisse ce lundi. Le record remonte à samedi 21 mars où près de 800 morts ont été décomptés. 793 morts très exactement avaient été enregistrés. Sur les personnes atteintes du Covid-19 depuis le début de la pandémie, 8 326 sont désormais guéries. Le gouvernement a décidé de mettre à l’arrêt “toute activité de production non essentielle” pour endiguer l’épidémie.

