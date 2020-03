Le COVID-19 en Italie : Un propriétaire de pompe funèbre très satisfait de son chiffre d’affaire

Les entreprises de pompes funèbres sont chargées de l’organisation des obsèques d’une personne décédée. Lorsqu’un décès survient, les proches du défunt font appel à une entreprise de services funéraires, qui va définir et organiser avec eux les obsèques (inhumation ou crémation), le choix du modèle de cercueil, la date des funérailles, le lieu de culte éventuel, etc.

Le bilan des décès dus à l’épidémie de coronavirus en Italie a augmenté au cours des dernières 24 heures de 427 à 3 405, dépassant le nombre total de décès enregistrés à ce jour en Chine.

Les entreprises de pompes funèbres en Italie ont vu leur chiffre d’affaires croître énormément. Ont constate une hausse des crémations au cours des deux dernières semaine. La raison principale de cette évolution semble avoir un lien direct avec la crise du coronavirus.

Nous avons parlé avec un propriétaire d’un service funéraire en Italy sur l’impact de cette crise de coronavirus dans l’économie locale et l’homme dit être très heureux de son chiffre d’affaires. Selon lui, son chiffre d’affaires va bientôt augmenter pour atteindre 2 millions d’euros.

L’homme qui préfère rester anonyme, a déclaré même s’il était triste que cette crise du coronavirus ait tué de nombreuses personnes en Italie, il se dit heureux que son entreprise se développe et qu’il prévoyait d’acheter de nouvelles voitures funéraires dans les prochaines semaines. Il affirme qu’il n’a pas pu offrir ses services à plusieurs dizaines de famille car la demande est forte et qu’il avait gagné plus de 30 000 euros en une journée sans toutefois donner plus de précision

Selon cet homme, pour un enterrement dit “classique”, le prix moyen est d’environ 4 000 €. A ces tarifs s’ajoutent les dépenses liées aux concessions, aux niches funéraires ou aux tombes de famille. Le prix d’une cérémonie funéraire avec crémation est en revanche beaucoup plus accessible et varie en fonction des villes (de 250 € à 600 €)

Il dit que beaucoup de familles italien qui ont perdu leurs proches opte pour une cérémonie funéraire avec crémation. C’est donc bien en raison du coût plus modéré de la crémation par rapport à l’inhumation que les Italiens choisissent de plus en plus la première au détriment de la seconde

Avec 24jour

Comments

comments