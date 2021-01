Le plus pauvre des présidents se trouve aux USA

Il existe sur terre un chef d’Etat qui s’est distingué de ses pairs d’une manière bien particulière, sa pauvreté. Avec tous les honneurs que lui confèrent son titre, un des dirigeants de notre planète a volontairement choisi de vivre à l’écart du luxe.

Si l’Afrique est présentée comme le continent le plus pauvre au monde, le président le dirigeant le plus pauvre de la planète ne vient certainement pas du continent africain. Certains dirigeants du continent africains sont visiblement plus riches que leurs homologues européens.

La réponse risque de vous surprendre , mais le dirigeant le plus pauvre de la planète vient du continent américain. Le président le plus pauvre du monde fait partie des rares personnalités politiques qui ont donné les plus belles leçons d’humilité à notre planète.

José Mujica, président d’Uruguay de 2010 à 2015, Il n’est plus en fonction depuis 2015 car la constitution de son pays n’autorise qu’une seule candidature pour la présidence.

Dès son accession au sommet de l’Etat en 2010, il commence par se distinguer de ses pairs en refusant tous les privilèges auxquels ses fonctions lui donnent droit. A titre d’exemple, il refuse le véhicule présidentiel et continue de circuler dans sa vieille Coccinelle 87.

Durant son mandat, il n’occupera guère le palais présidentiel mais dirigera plutôt son pays depuis sa petite cabane.

il cèdera 90% de son salaire aux pauvres de son pays pour ne vivre qu’avec les 10% restants évalué à 900 euros, soit l’équivalent de 590.000 francs Cfa.

