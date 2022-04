Le président ukrainien souhaite convaincre l’Afrique à soutenir sa cause contre Moscou

Alors qu’il n’a visiblement pas encore réussi à convaincre les pays africains d’apporter leur soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, le président Volodymyr Zelensky veut s’adresser à l’Union africaine.

Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la situation dans son pays. « Nous avons évoqué l’impact de la Guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit », a indiqué Sall.

Le sénégalais a également souligné le fait que Zelensky a exprimé son souhait de s’exprimer à l’Union africaine. « J’ai noté également sa demande de faire une communication à l’UA », a révélé le président Macky Sall.

La présidence Ukrainienne a de son côté, indiqué que Zelensky « a pris note de la déclaration de l’Union africaine en date du 24/02 sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’a informé de notre lutte contre l’invasion et les crimes odieux de l’agresseur russe ».

Le souhait de Zelensky de s’adresser aux africains est probablement dans l’objectif de rallier assez de pays africains à sa cause afin de participer à l’isolation de la Russie sur le plan international. Alors que les pays d’Afrique semblent pour la plupart neutres dans ce conflit, il n’est évident que la stratégie Zelensky aboutisse, dans un contexte africain où la Russie et la Chine se présentent comme des partenaires de confiance; tout le contraire de plusieurs partenaires occidentaux de pays africains.

