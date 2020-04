Le Roi Mohammed VI apporte son soutien aux chefs d’Etats africains face à la pandémie du coronavirus

Le Roi Mohammed VI a eu, lundi, des entretiens téléphoniques, respectivement, avec les présidents ivoirien, Alassane Ouattara, et sénégalais Macky Sall, portant sur l’évolution alarmante de la pandémie du coronavirus, indique un communiqué du cabinet royal.

Au cours de ces entretiens, le Souverain marocain a proposé le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

« Il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie », précise la même source.

Le 15 mars, le Roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour la création d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus au Maroc, doté initialement de près de 1 milliard d’euros, qui en quelques jours a pu lever plus de 3 milliards d’euros, grâce aux contributions de personnes physiques et morales.

A ce jour, l’Afrique recense 14.525 cas confirmés de coronavirus, dont 788 décès et 2.570 personnes déclarées guéries, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Quatre pays ont déjà dépassé la barre des 1.000 cas. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Egypte et du Maroc.

