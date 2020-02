Le virus H5N1 : la nouvelle épidémie qui fait des ravages en Chine

Principalement transmissible entre volailles, aucun humain n’aurait été contaminé par le virus H5N1 à ce jour.

Cette grippe aviaire avait fait 282 morts dans 15 pays selon l’OMS en 2003.La Chine fait désormais face à deux épidémies: le Coronavirus, qui a fait à ce jour 361 morts, et l’apparition d’une grippe aviaire H5N1 dans la province d’Hunan.”L’épidémie a débuté dans une ferme du district de la ville de Shaoyang. L’exploitation compte 7850 poulets dont 4500 sont morts par contagion”, a annoncé le ministère de l’agriculture chinois ce samedi, dans des propos rapportés par plusieurs médias locaux.

17.828 poulets abattusAucun humain n’a été contaminé pour l’heure, selon le dernier bilan en date. En revanche, 17.828 poulets ont été abattus par les autorités locales, le virus se transmettant principalement entre volailles et n’ayant que peu de chances de se propager entre humains.Cette grippe aviaire avait fait 282 morts dans 15 pays selon l’OMS en 2003, six ans après sa première apparition à Hong-Kong où six personnes sont mortes en 1997.Une grippe aviaire H5N8 en EuropeEn France, c’est le retour d’un autre virus, le H5N8, un sous-type de la gruppe A, que craint notamment la Coordination rurale, syndicat agricole. “Depuis plusieurs semaines, des foyers de grippe aviaire (H5N8) ont été détectés dans des élevages en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie, mais aussi dans la faune sauvage en Pologne”, avait souligné la Coordination rurale ce 17 janvier dans un communiqué, demandant aux autorités “d’interdire rapidement les importations de volailles en provenance des pays infectés et d’attirer la vigilance des douanes sur ce risque”.

Source ( BFMTV.COM )

Comments

comments