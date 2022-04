Les États-Unis renforcent leur aide militaire à l’Ukraine, avant la bataille du Donbass

Alors que les « négociations de paix sont gelées et que Moscou a confirmé son objectif de s’emparer de l’ensemble du Donbass », les États-Unis renforcent encore leur soutien militaire avec une nouvelle aide « de 800 millions de dollars, soit un total de 2,4 milliards de dollars depuis l’offensive russe en Ukraine », souligne le Wall Street Journal. « Une aide véritablement massive » pour préparer ce qui pourrait être demain « les plus grandes batailles de la guerre », souligne encore le quotidien américain.

Face aux forces russes qui poursuivent leur regroupement à l’Est en prévision « d’une attaque imminente », rapporte le Washington Post, le Pentagone a donc « puisé dans ses réserves d’armes » pour fournir « pour la 1ʳᵉ fois à l’Ukraine des obusiers de 105 mm, des systèmes de défense radars et des mines anti-personnel et des drones de combats ».

Tout un équipement de pointe « pour aborder cette nouvelle phase de la guerre », et qui s’accompagnera également « d’une formation » des soldats ukrainiens, note de son côté le New York Times. « Une formation qui avait jusqu’à présent été limitée au minimum », et qui va donc reprendre « malgré le risque que cette implication américaine ne conduise à une escalade des tensions avec Moscou », souligne de son côté le Washington Post.

