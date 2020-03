Les violents propos de Johnny patcheko aux grandes puissances « Vous avez construit des laboratoires pour fabriquer des coronavirus »

Le pro-RHDP, Johnny patcheko a pris ce mardi 17 mars 2020, pour responsable les grandes puissances de ce monde de la pandémie du Coronavirus.

Que l’être humain est bête et con! L’Éternel doit amèrement regretter d’avoir créé cette belle planète bleue ainsi que tous les humains qui s’y trouvent. L’Éternel vous a donné la connaissance, la domination sur les bestioles et les animaux, de l’air pour respirer et de la nourriture pour votre croissance gracieusement, et vous en guise de remerciements vous êtes construit des laboratoires pour fabriquer des coronavirus.

La bioéthique discipline cherchant à réconcilier les capacités scientifiques et leur acceptabilité morale, amorce la pensée du célèbre philosophe Rabelais disant et je cite: <>fin de citation. En effet pour lui-même si vous le savez déjà chers inconscients, envisager la science sans aucun angle moral et sans la moindre réflexion sur elle-même revient à prendre des risques considérables, pouvant mener à notre perte.

En d’autres termes, faire fi de la raison dans la science peut détruire l’humanité dans toute son entièreté. La raison rimant avec la sagesse Rabelais renchérie pour dire que la sagesse ne peut entrer dans un esprit méchant. Un esprit méchant tue, crée le désarroi, des tourments, du désastre, etc. Alors, dites-nous à quoi répondaient les esprits qui ont fabriqué le coronavirus. Car ici vous n’avez utilisé ni la sagesse ni la conscience.

Cela sous-entend que ce virus émane des esprits méchants. Cette invention répugnante et amorale au nom de vos intérêts personnels plonge le monde dans une impasse apocalyptique. C’est pourquoi je suis écœuré quand je vous vois diaboliser Adolphe Hitler, et pourtant vos actions immondes sont deux fois pires que la conquête du monde par les armes de l’armée hitlérienne. Pouvons-nous évaluer ensemble combien de victimes a faites votre virus d’Ebola en Afrique?

Pouvez-vous demander à l’OMS de nous faire le bilan de tous les morts du VIH-SIDA depuis sa création, et combien de milliards vous avez empochés dans la vente de vos préservatifs? Une pensée pour mon rappeur préféré Easy-E du groupe NWA mort du VIH-SIDA. Et pourtant L’Éternel nous a créés sans préservatif, mais vous pour des intérêts purement économiques vous êtes inventé le VIH pour faire marcher vos produits pharmaceutiques. Pouvez-vous nous expliquer le bien fondé de l’esclavage de l’Afrique vers l’Occident et profiter pour nous dénombrer ces Africains morts enchaînés dans les bateaux que vous avez jetés dans l’Ocean en partance pour l’Amérique?

Combien sont-ils ces africains morts aux sur le Sol américain et aux Antilles que vous vendiez aux enchères comme des objets d’expositions? Pouvez-vous nous dire à quoi répond cette guerre froide des armes nucléaires entre la Russie, la France, la Corée du Nord, les États-Unis, L’Iran, la Chine, le Japon et Israël? Vos bombes nucléaires vont-elles servir à développer l’agriculture mondiale? Mais diantre que vous êtes inconscients! Votre course sans conscience à l’industrialisation d’une hideur qui soulève le dégoût, détruit notre écosystème, pollue nos océans et tue les animaux.

Finalement on se demanderait si ce monde n’irait-il pas mieux sans vous? Ou si L’Éternel pouvait inverser les rôles et donner la dominance aux animaux. Sinon dites-nous la différence entre vous qui fabriquez des bombes nucléaires des armes de guerre des virus et les animaux qui eux tuent pour se nourrir? Aucune! En effet si l’on part de l’analyse selon laquelle science sans conscience n’est que ruine de l’âme, nous pouvons faire la déduction suivante: L’animal n’a pas de conscience et le scientiste qui fabrique des virus et des armes nucléaires n’en a lui pas aussi, car ses inventions visent à détruire l’humanité.

En conclusion ils sont tous des animaux. Alors les facteurs endogènes et exogènes de cette dérive scientifique? C’est tout simplement l’argent et le pouvoir pour dominer et assujettir l’autre. Ta vie et ton corps ne valent-ils pas mieux que l’argent?

Vanité des vanités tout est vanité a dit le Seigneur. Honte à vous chers inconscients inventeurs de ce virus dévastateur de l’espèce humaine. Pitié à vous, car votre inconscience vous aveugle, sinon vous vous souviendrez de la parole du Seigneur disant<< que servirait-il à un homme de gagner le monde s’il perdait son âme?>> Vous faites tous vomir.

