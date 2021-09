Liban: découverte d’une fosse commune de soldats chrétiens massacrés en terre sainte

Des archéologues creusant près d’un château du Moyen-Orient ont découvert deux fosses communes contenant 25 soldats chrétiens qui ont été massacrés lors d’une guerre du XIIIe siècle en Terre Sainte.

Une équipe d’archéologues internationaux aurait découvert la scène macabre au château de Sidon, sur la côte est de la Méditerranée au sud du Liban.

Les blessures sur les restes suggèrent que les soldats chrétiens sont morts au bout d’épées, de masses et de flèches, et la carbonisation de certains os signifie qu’ils ont été brûlés après avoir été jetés dans la fosse, selon le Daily Mail.

D’autres restes montrent des marques sur le cou, ce qui signifie probablement qu’ils ont été capturés sur le champ de bataille et plus tard décapités, selon le rapport .

Les archives historiques écrites par les croisés montrent que Sidon a été attaquée et détruite en 1253 par les troupes mameloukes, et de nouveau en 1260 par les Mongols, et les soldats trouvés dans les fosses communes ont probablement péri dans l’une de ces batailles.

Les croisés ont mené des guerres de religion entre 1095 et 1291, au cours desquelles des envahisseurs chrétiens ont tenté de revendiquer le Proche-Orient, y compris le Liban où les 25 soldats morts ont été retrouvés.

Les fosses communes ont été trouvées dans les murs de la ville et contenaient également des artefacts ayant appartenu aux croisés.

« Dans la fosse funéraire (enterrement 110), une grande variété d’artefacts a été observée dispersée parmi les ossements humains et non humains, sans motif immédiat évident », lit-on dans l’étude publiée dans la revue PLOS ONE.

«Les découvertes métalliques comprenaient des boucles et des accessoires en alliage de cuivre, au moins deux tailles différentes de clous en fer, d’autres accessoires en fer, une pièce en argent, une bague en argent et une seule pointe de flèche en alliage de cuivre. Les autres découvertes comprenaient des tessons de poterie médiévaux, des tessons de poterie résiduels de la période persane, des fragments de verre et un petit morceau de fibre carbonisée et torsadée. »

Les archéologues savaient que les restes appartenaient aux croisés après avoir découvert les boucles de ceinture de style européen et une pièce de monnaie de croisé dans les tombes.

Les analyses d’ADN et d’isotopes de leurs dents ont en outre confirmé que certains des hommes étaient nés en Europe, tandis que d’autres étaient la progéniture de colons croisés qui ont migré vers la «Terre Sainte» et se sont mariés avec des habitants locaux.

L’équipe s’est aventurée dans les fosses funéraires pour examiner de plus près le tas d’os qui montrait que de nombreux soldats avaient été attaqués par derrière alors qu’ils fuyaient la bataille. D’autres ont des blessures d’épée à la nuque, indiquant qu’il s’agissait peut-être de captifs exécutés par décapitation après la bataille.

Le Dr Richard Mikulski de l’Université de Bournemouth, qui a fouillé et analysé les restes squelettiques après avoir travaillé avec des archéologues sur le site de fouilles de Sidon, a expliqué : « Tous les corps étaient des hommes adolescents ou adultes, indiquant qu’il s’agissait de combattants qui ont combattu dans la bataille lorsque Sidon était attaqué. Lorsque nous avons découvert autant de blessures par arme sur les ossements au fur et à mesure que nous les avons fouillés, j’ai su que nous avions fait une découverte spéciale. »

Un collègue de l’Université de Bournemouth, le Dr Martin Smith, a déclaré dans un communiqué: « Distinguer autant de corps et de parties du corps mélangés a pris une énorme quantité de travail, mais nous avons finalement pu les séparer et examiner le schéma des blessures qu’ils avaient subies. ‘

« La façon dont les parties du corps ont été positionnées suggère qu’elles ont été laissées à se décomposer à la surface avant d’être jetées dans une fosse quelque temps plus tard. La carbonisation de certains os suggère qu’ils ont utilisé le feu pour brûler certains des corps. »

Comments

comments