Lituanie: les soldats de l’Otan s’entraînent pendant deux semaines à Pabrade

Il y a 18 ans, la Lituanie adhérait à l’Otan, avec les autres pays de la région. Il s’agissait pour la toute jeune Lituanie de trouver un partenaire sûr et capable de la défendre de la menace russe. Aujourd’hui, ce danger semble plus réel que jamais et l’Otan reste toujours le garant absolu de la sécurité dans la région. Mais pour pouvoir riposter, il faut se tenir prêt.

Pendant les deux prochaines semaines, l’immense site militaire de Pabradé, le long de la frontière biélorusse, va devenir un camp d’entraînement. Un millier de soldats l’Otan sont là pour parfaire leurs tactiques stratégiques.

Ces exercices sont uniquement défensifs, mais nécessaires pour Valdemaras Rupsys, le chef d’état-major lituanien : « La menace russe est permanente. Ces exercices sont des moyens de dissuasion. »

L’Allemagne a le commandement du bataillon de l’Otan présent en Lituanie depuis 5 ans. Pour l’un de ces soldats en charge des drones de reconnaissance, cette présence est importante. « Notre présence ici sert à aider nos Alliés, mais il s’agit aussi d’envoyer un signal aux autres. Nous sommes là. »

Des soldats et du matériel en Lituanie

Le chef d’état-major est catégorique. Il y a 18 ans, la Lituanie n’avait pas d’autres choix que d’adhérer à l’Otan. « Il s’agit d’une occasion historique. En restant neutre, la Lituanie n’aurait pas pu assurer sa sécurité. »

Aujourd’hui, les forces de l’Otan n’ont jamais été aussi nombreuses en Lituanie. Les 2 000 militaires sont un gage de sécurité. Mais l’équipement des soldats est encore plus important. Les Alliés ont amené avec eux notamment des pièces d’artillerie antiaérienne. Des équipements qui permettent de se défendre, mais aussi d’attaquer en cas de besoin.

Melv

Comments

comments