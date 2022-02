Macron : « J’ai eu un échange franc, direct, très rapide avec le président Poutine »

Jeudi, Emmanuel Macron s’est entretenu avec Vladimir Poutine sur l’escalade militaire en Ukraine. La discussion a été franche directe et très rapide, selon le patron de l’Elysée.

A la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président Français Emmanuel Macron a eu une discussion avec son homologue russe jeudi. Il a transmis le message du chef d’Etat ukrainien à son voisin russe.

« J’ai eu un échange franc, direct, très rapide avec le président Poutine à la demande du président [ukrainien]Zelensky, tout à l’heure, pour d’abord lui demander l’arrêt dans les meilleurs délais des combats et surtout lui proposer de discuter, lui demander de discuter avec le président Zelensky, dont c’était la demande, celui ci ne parvenant pas à le joindre », a déclaré Macron.

« J’ai passé ce message de la France à la Fédération de Russie, de manière claire. J’ai aussi transmis ce message du président ukrainien. Ça n’a pas produit d’effet. Vous le voyez bien pour le moment, puisque le président russe a choisi la guerre, mais je pense que c’est de ma responsabilité d’abord de prendre de telles initiatives quand elles sont demandées par l’Ukraine et ensuite, tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant d agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités pour les Ukrainiens et pour les Ukrainiennes. »

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a également annoncé que des sanctions françaises accompagneront les sanctions européennes, et qu’elles viseront « des biens personnels et des personnalités ». La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l’OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie. ».

De jeudi à ce vendredi, plusieurs installations militaires de l’Ukraine ont déjà été détruites. Les forces russes tentent d’ores et déjà de s’accaparer de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Les combats font rage dans les rues de Kiev, ce vendredi, d’après plusieurs sources.

