Mercato: le Barça a trouvé un accord pour le transfert de Robert Lewandowski

Alors que le Barça a jeté son dévolu sur Robert Lewandowski dans sa quête de renforcer son effectif pour la saison prochaine, les Blaugranas auraient trouvé un accord avec l’attaquant du Bayern Munich, a annoncé ce lundi la télévision polonaise.

Visiblement, les choses avancent plutôt bien entre le Barça et Robert Lewandowski. Alors que la presse sportive s’était récemment enflammée pour un intérêt des Blaugranas pour le buteur du Bayern Munich, la télévision polonaise vient de lâcher une grosse bombe sur ce dossier.

En effet, selon les informations de la principale chaîne de Pologne, TVP Sport, l’ogre bavarois se serait déjà mis d’accord avec le club catalan. Une information confirmée dans la foulée par l’entourage du joueur. Les deux parties se seraient entendues sur un contrat de trois ans. La même source précise que Lewandowski aurait confié à Oliver Kahn son intention de quitter la barque munichoise après avoir été déçu par l’hésitation du club allemand autour de sa prolongation.

Reste maintenant à savoir si le Bayern va laisser filer son meilleur buteur, à un an de la fin de contrat de l’international polonais. Et si la tendance se penche clairement dans le sens d’un départ, le champion d’Allemagne en titre devrait récupérer un gros paquet surtout que Manchester City, Liverpool et le PSG sont également dans la course. Les trois géants européens auraient eux aussi proposé des contrats juteux à Lewy.

