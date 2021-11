Mexique: Max Verstappen au sommet de son art

Verstappen toujours impressionnant. Monsieur 50%, au Mexique, le Néerlandais a signé son neuvième succès de la saison en dix-huit courses. Cette victoire, il l’a acquise au départ. Troisième sur la grille, il s’est envolé idéalement, a profité de l’aspiration et réalisé un premier freinage fantastique pour sortir en tête du premier virage. À partir de ce moment-là, le gros du travail était fait et il n’a eu plus qu’à couvrir la stratégie de Lewis Hamilton pour claquer sa 19e victoire en carrière. Max Verstappen repart avec 19 points d’avance sur le Britannique du Mexique (le classement ici). Un week-end quasi idéal, validé aussi par le retour de Red Bull sur Mercedes chez les constructeurs. Les Autrichiens ne sont plus qu’à un point des Allemands, grâce aussi à la troisième place de Sergio Perez, son troisième podium d’affilée.

