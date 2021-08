Monde: Belgique, la météo du jour n’est pas au bon fixe

Après un samedi plutôt festival, les averses qui ont commencé à toucher le pays ce dimanche matin vont s’intensifier et devenir orageuses dans les prochaines heures.

Des cumuls importants, 10 à 15mm, sont attendus sous un vent modéré de secteur ouest. L’Institut Royal Météorologique a choisi de placer notre pays sous avertissement “jaune” suite à ces averses orageuses.

Concrètement : toutes les régions sont placées sous cet avertissement jaune au moins jusqu’à 18h. Quelques exceptions ; l’avertissement sera levé plus tôt à la côte et sur la Flandre Orientale (dès 14h) mais sera maintenu plus longtemps du côté des provinces de Liège, Namur, Limbourg ou Luxembourg (22h).

