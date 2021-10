Monde : crash d’un petit avion sur un immeuble à Milan, 8 victimes dont le pilote

Un avion de tourisme s’est écrasé sur un immeuble de Milan, peu après son décollage, six personnes sont mortes dans le crash. Un petit avion s’est écrasé sur un immeuble de bureaux vide à Milan peu après son décollage. Selon les médias italiens, le pilote, un autre membre d’équipage et six passagers sont morts dans le crash.

L’avion avait décollé de Milan-Linate, avec pour destination Olbia, en Sardaigne. L’immeuble de bureaux où l’avion s’est écrasé a pris feu. Des travaux de rénovation étaient en cours dans le bâtiment, mais personne n’était présent au moment de l’accident.

Selon des témoins du crash, un des moteurs de l’avion était en feu avant de s’écraser sur l’immeuble situé non loin.

lesoir.be

